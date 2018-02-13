В 2017 году более 2 тысяч жителей области бросили курить

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В кабинете отказа от курения можно пройти обследование, позволяющее оценить статус курения, степень никотиновой зависимости, мотивацию человека к отказу от курения, содержание монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, основные показатели дыхательной системы, возраст легких. По окончании обследования врач кабинета по отказу от курения детально знакомит пациента с результатами проведенных исследований и дает индивидуальные рекомендации, как не медикаментозного, так и, при необходимости, медикаментозного характера. Все обследования и консультации проводятся для пациентов бесплатно. Необходимо иметь при себе только паспорт и страховой полис обязательного медицинского страхования.Помимо этого, при поддержке регионального министерства здравоохранения в Саратовской области функционирует «горячая линия» здорового образа жизни, на которую могут обратиться жители региона, желающие бросить курить. Специалисты медицинской профилактики проконсультируют о наиболее эффективных способах отказа от курения, ответят на вопросы о лекарственной терапии табачной зависимости.Номера «горячих линий» по отказу от курения:- для жителей Энгельса: 8(8453) 55-44-41, ежедневно с 08.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья);- для жителей г. Балаково: 8(8453)23-20-28, ежедневно с 09.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья);- для жителей Саратова и области: 8(845-2) 67-06-37, ежедневно с 09.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).