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Председатель правления ЖСК задержана за мошенничество с квартирами

Новости / ЧП
Председатель правления ЖСК задержана за мошенничество с квартирами


Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 10 февраля в заявлением в полицию обратились участвующие в паевом строительстве жилого дома по ул.Уфимцева члены ЖСК. Они сообщили, что председатель правления кооператива ввела их в заблуждение, передав права на одни и те же квартиры несколько раз иным лицам. При этом действовала она по предварительному сговору с неустановленными лицами. В результате мошеннических действий пайщикам причинен особо крупный ущерб в размере 3 млн 350 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Фото http://takt-crimea.ru