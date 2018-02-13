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Начинающих фермеров приглашают к участию в программе поддержки

Новости / АПК
Начинающих фермеров приглашают к участию в программе поддержки


В 2018 году на ее реализацию будет выделено более 71 млн рублей.


По информации регионального минсельхоза, федеральная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров» действует с 2012 года. Ее главная цель – поддержать малые формы хозяйствования на селе и содействовать их дальнейшему развитию, обратить особое внимание на улучшение качества жизни в сельской местности.

Сообщается, в 2017 году в нашей области на мероприятия по поддержке начинающих фермеров из федерального и регионального бюджетов было выделено более 66 млн рублей. Максимальный размер гранта составил 3 млн рублей. По результатам конкурса комиссией было принято решение предоставить гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 25 заявителям. Новыми участниками уже приобретено 460 голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления, 210 голов овец, 66 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Помимо этого, построено и реконструировано 5 производственных помещений, создано 60 дополнительных рабочих мест.

В 2018 году планируется предоставление грантовой поддержки на мероприятия по поддержке начинающих фермеров в сумме 71,1 млн рублей бюджетных средств. Министерство сельского хозяйства области извещает о начале приема заявок для участия в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров. Документы будут принимать до 16 марта с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Саратов, ул.Университетская, 45/51, 9 этаж, актовый зал. Телефоны для справок: 50-04-47, 51-77-09.

Заседание комиссии по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров состоится 29 марта.

Фото https://scientificrussia.ru