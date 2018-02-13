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Житель Дергачей убил должника и утопил его тело вместе с автомобилем

Новости / ЧП
Житель Дергачей убил должника и утопил его тело вместе с автомобилем


По решению суда убийца проведет 11,5 лет в колонии строгого режима.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 мая прошлого года 58-летний потерпевший уехал из дома по месту проживания на своем автомобиле, после чего пропал без вести. По факту его исчезновения была организована доследственная проверка. В ходе поисковых мероприятий 19 июня тело мужчины с травмами головы обнаружено в багажном отделении его автомобиля на дне реки, протекающей на территории рабочего поселка Дергачи.

Уже вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан приятель потерпевшего - 56-летний Николай Скобликов. Как было установлено, утром того рокового дня приехал к нему домой. В ходе беседы между мужчинами произошел конфликт из-за того, что хозяин жилища якобы стал требовать от приятеля возврат долга в сумме 45 тысяч рублей. В ходе ссоры Скобликов металлической кувалдой нанес оппоненту не менее пяти ударов по голове. От полученных повреждений тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник переместил тело в багажное отделение автомобиля приятеля, замыл следы крови во дворе дома. Затем, дождавшись наступления вечера, он поднялся на угнанном автомобиле в гору и, покинув салон, столкнул транспортное средство в реку.

Приговором суда Скобликову назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото http://klassniy.moy.su