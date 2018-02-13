Работники Саратовского НПЗ приняли участие в «Лыжне России»

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В этом году в Базарном Карабулаке, где проходили соревнования, собралось 12 тысяч человек, в том числе работники и ветераны Саратовского НПЗ, а также их дети и внуки. Участие в «Лыжне России» для работников предприятия уже давно стало доброй традицией.По результатам соревнований среди четырнадцати работников Саратовского НПЗ лучший результат показал машинист технологических насосов установки гидроочистки дизельных топлив и постоянный участник «Лыжни России» (забег нынешнего года на дистанции 10 км уже одиннадцатый в его личном зачете) Владимир Матушин.Проведению соревнований сопутствовала отличная зимняя солнечная погода. Заводчане получили не только заряд бодрости и энергии, но и хорошего настроения.