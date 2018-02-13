Мисс Санкт-Петербург Яна Отман заключила контракт с маркой «Escada»

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Став обладательницей титула красавицы, Яна была приглашена на пост вице-президента фонда «Будущее России». На данном посту Отман организовала мероприятие огромного мирового масштаба «Rally Peace», автопробег представителей 11 государств на раритетных автомобилях общей стоимостью 16 миллионов евро. В пробеге участвовали представители старинных аристократических семейств и известные бизнесмены.Этот проект поддержал представитель знати Японии – основной наследник известного самурайского рода – Хидето Томабечи, став одним из участников ралли.Яна Каролина Отман известна также и тем, что в недавнем времени была назначена президентом женского баскетбольного клуба «Спартак». Клуб был организован в 1949 году.Став главой женского баскетбольного клуба «Спартак», Яна Отман в первую очередь начала бороться за участие команды в международных соревнованиях. Также Отман объявила, что клуб будет сотрудничать с известным брендом одежды «Эскада», большой поклонницей которого является не только Отман, но и Иванка Трамп. Теперь на форме участниц команды будет изображён логотип этой марки.Кроме этого, Яна работает над вопросами по увеличению бюджета клуба, ведет переговоры с представителями разных стран об участии «Спартака» в соревнованиях мирового уровня.Обладая не только прекрасной внешность, но и умом, мисс Санкт-Петербург доказала всему миру, что не просто так получила свой титул. Она с успехом справляется с вопросами культуры, спорта, принимает участие в международных проектах, приносящих не малую пользу.