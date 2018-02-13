Саратов готовится к масленичным гуляниям

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17 февраля с 12.00 до 15.00 на бульваре им. Рахова, на Волжской и в сквере Героев Отечества в Солнечном – 2 будут работать выставки народного творчества, интерактивные развлекательные площадки, на которых выступят скоморохи, затейники – аниматоры, ростовые куклы. Пройдут конкурсы и викторины.18 февраля с 12.00 до 15.00 на Театральной площади состоится мероприятие «Широкая Масленица».Здесь можно будет отведать блины и горячий чай, поучаствовать в конкурсах и получить призы от электронного дискаунтера «СИТИЛИНК» и компании «SMK мебель», а также сфотографироваться или поводить хоровод с ростовыми куклами.Запланировано театрализованное представление и большая концертная программа с участием фолк – шоу – группы «Колядки» и творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.На всей территории площади будут представлены десятки интерактивных площадок:- выставка декоративно-прикладного творчества. Здесь будут организованы мастер-классы для всех желающих по разным направлениям ремесленничества;- увлекательные конкурсы для юных гостей праздника от мастерской праздников «МЭРИ ПОППИНС»;- видеобудка от телеканала «Саратов 24», где можно передать привет и увидеть себя по телевизору;- ярмарка натуральных продуктов и товаров ручной работы;- спортивная площадка от Вячеслава Максюты;Будут работать игровые площадки для проведения интерактивных традиционных русских забав: битва подушками на бревнах, мишени с мячами, перетягивание канатов, бег в мешках и др.Программа завершится сожжением чучела Масленицы, - сообщает пресс-служба городской администрации.