Саратов готовится к масленичным гуляниям
В Саратове запланированы мероприятия, приуроченные к масленичным гуляниям.
17 февраля с 12.00 до 15.00 на бульваре им. Рахова, на Волжской и в сквере Героев Отечества в Солнечном – 2 будут работать выставки народного творчества, интерактивные развлекательные площадки, на которых выступят скоморохи, затейники – аниматоры, ростовые куклы. Пройдут конкурсы и викторины.
18 февраля с 12.00 до 15.00 на Театральной площади состоится мероприятие «Широкая Масленица».
Здесь можно будет отведать блины и горячий чай, поучаствовать в конкурсах и получить призы от электронного дискаунтера «СИТИЛИНК» и компании «SMK мебель», а также сфотографироваться или поводить хоровод с ростовыми куклами.
Запланировано театрализованное представление и большая концертная программа с участием фолк – шоу – группы «Колядки» и творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.
На всей территории площади будут представлены десятки интерактивных площадок:
- выставка декоративно-прикладного творчества. Здесь будут организованы мастер-классы для всех желающих по разным направлениям ремесленничества;
- увлекательные конкурсы для юных гостей праздника от мастерской праздников «МЭРИ ПОППИНС»;
- видеобудка от телеканала «Саратов 24», где можно передать привет и увидеть себя по телевизору;
- ярмарка натуральных продуктов и товаров ручной работы;
- спортивная площадка от Вячеслава Максюты;
Будут работать игровые площадки для проведения интерактивных традиционных русских забав: битва подушками на бревнах, мишени с мячами, перетягивание канатов, бег в мешках и др.
Программа завершится сожжением чучела Масленицы, - сообщает пресс-служба городской администрации.