13 Февраля 2018 04:38 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 12 февраля
Саратов готовится к масленичным гуляниям
17:04 | 12 февраля
Житель Дергачей убил должника и утопил его тело вместе с автомобилем
16:11 | 12 февраля
Работники Саратовского НПЗ приняли участие в «Лыжне России»
15:55 | 12 февраля
Мисс Санкт-Петербург Яна Отман заключила контракт с маркой «Escada»
15:21 | 12 февраля
За минувшие выходные в регионе произошло 12 пожаров
14:35 | 12 февраля
На борту разбившегося Ан-148 находились четыре жителя Саратовской области
13:53 | 12 февраля
Театр "Самокат" представил на "Золотой Арлекин" спектакль "Волшебники"
12:42 | 12 февраля
Анастасия Гасанова заняла второе место на Кубке России по теннису
11:27 | 12 февраля
На здании Саратовской областной филармонии торжественно открыта мемориальная доска памяти Льва Горелика
10:31 | 12 февраля
В праздничные дни февраля назначаются дополнительные пригородные поезда в Саратовском регионе ПривЖД
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратов готовится к масленичным гуляниям

Новости
Саратов готовится к масленичным гуляниям

В Саратове запланированы мероприятия, приуроченные к масленичным гуляниям.

17 февраля с 12.00 до 15.00 на бульваре им. Рахова, на Волжской и в сквере Героев Отечества в Солнечном – 2 будут работать выставки народного творчества, интерактивные развлекательные площадки, на которых выступят скоморохи, затейники – аниматоры, ростовые куклы. Пройдут конкурсы и викторины.

18 февраля с 12.00 до 15.00 на Театральной площади состоится мероприятие «Широкая Масленица».

Здесь можно будет отведать блины и горячий чай, поучаствовать в конкурсах и получить призы от электронного дискаунтера «СИТИЛИНК» и компании «SMK мебель», а также сфотографироваться или поводить хоровод с ростовыми куклами.

Запланировано театрализованное представление и большая концертная программа с участием фолк – шоу – группы «Колядки» и творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.

На всей территории площади будут представлены десятки интерактивных площадок:

- выставка декоративно-прикладного творчества. Здесь будут организованы мастер-классы для всех желающих по разным направлениям ремесленничества;

- увлекательные конкурсы для юных гостей праздника от мастерской праздников «МЭРИ ПОППИНС»;

- видеобудка от телеканала «Саратов 24», где можно передать привет и увидеть себя по телевизору;

- ярмарка натуральных продуктов и товаров ручной работы;

- спортивная площадка от Вячеслава Максюты;

Будут работать игровые площадки для проведения интерактивных традиционных русских забав: битва подушками на бревнах, мишени с мячами, перетягивание канатов, бег в мешках и др.

Программа завершится сожжением чучела Масленицы, - сообщает пресс-служба городской администрации.