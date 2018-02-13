За минувшие выходные в регионе произошло 12 пожаров

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11 февраля в 00 ч. 49 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в СНТ «Полет» пос. Хмелевка Саратовского района. Площадь пожара составила 49 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.11 февраля в 03 ч. 05 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании надворных построек в пос. Мирный Дергачевского района. Горели надворные постройки и 8 т соломы на площади 96 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.11 февраля в 03 ч. 54 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании бани в СНТ «Сосенки» пос. Красный Текстильщик Саратовского района. Площадь пожара составила 40 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.11 февраля в 20 ч. 31 м. на пульт «01» г. Вольска поступил сигнал о загорании надворных построек на ул. Шиханской. Площадь пожара составила 50 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.