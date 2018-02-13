На борту разбившегося Ан-148 находились четыре жителя Саратовской области
В связи с крушением самолета Ан-148 АО «Саратовские авиалинии» в Раменском районе Московской области в Главном управлении МЧС России по Саратовской области развернут межведомственный оперативный штаб.
В него входят представители Правительства области, МЧС, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, министерства здравоохранения и АО «Саравиа».
Установлено, что на борту находилось 4 жителя Саратовской области - все члены экипажа.
Организована работа оперативных групп, психологов Главного управления МЧС России по Саратовской области.
По словам начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области Игоря Качева: «Психологи МЧС с участием бригады скорой медицинской помощи и представителями АО «Саравиа» встретились с родственниками погибших, проведены беседы, специалистами оказывается необходимая морально-психологическая поддержка».
Прорабатывается вопрос проведения генетических исследований при участии родственников погибших.
В настоящее время поисковые работы на месте крушения самолета продолжаются. Общая группировка на месте происшествия составляет почти 600 человек. Работа спасателей организована в три смены. Функционирует телефон «горячей линии» МЧС России: 8 (800) 775-17-17.