13 Февраля 2018 04:38 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 12 февраля
Саратов готовится к масленичным гуляниям
17:04 | 12 февраля
Житель Дергачей убил должника и утопил его тело вместе с автомобилем
16:11 | 12 февраля
Работники Саратовского НПЗ приняли участие в «Лыжне России»
15:55 | 12 февраля
Мисс Санкт-Петербург Яна Отман заключила контракт с маркой «Escada»
15:21 | 12 февраля
За минувшие выходные в регионе произошло 12 пожаров
14:35 | 12 февраля
На борту разбившегося Ан-148 находились четыре жителя Саратовской области
13:53 | 12 февраля
Театр "Самокат" представил на "Золотой Арлекин" спектакль "Волшебники"
12:42 | 12 февраля
Анастасия Гасанова заняла второе место на Кубке России по теннису
11:27 | 12 февраля
На здании Саратовской областной филармонии торжественно открыта мемориальная доска памяти Льва Горелика
10:31 | 12 февраля
В праздничные дни февраля назначаются дополнительные пригородные поезда в Саратовском регионе ПривЖД
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

На борту разбившегося Ан-148 находились четыре жителя Саратовской области

Новости


В связи с крушением самолета Ан-148 АО «Саратовские авиалинии» в Раменском районе Московской области в Главном управлении МЧС России по Саратовской области развернут межведомственный оперативный штаб.

В него входят представители Правительства области, МЧС, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, министерства здравоохранения и АО «Саравиа».

Установлено, что на борту находилось 4 жителя Саратовской области - все члены экипажа.

Организована работа оперативных групп, психологов Главного управления МЧС России по Саратовской области.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области Игоря Качева: «Психологи МЧС с участием бригады скорой медицинской помощи и представителями АО «Саравиа» встретились с родственниками погибших, проведены беседы, специалистами оказывается необходимая морально-психологическая поддержка».

Прорабатывается вопрос проведения генетических исследований при участии родственников погибших.

В настоящее время поисковые работы на месте крушения самолета продолжаются. Общая группировка на месте происшествия составляет почти 600 человек. Работа спасателей организована в три смены. Функционирует телефон «горячей линии» МЧС России: 8 (800) 775-17-17.