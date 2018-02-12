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Анастасия Гасанова заняла второе место на Кубке России по теннису

Новости
Анастасия Гасанова заняла второе место на Кубке России по теннису

С 3 по 11 февраля в Альметьевске состоялся Кубок России по теннису. Всего в соревнованиях приняли более 130 спортсменов из 44 городов России.

В основном турнире представлены: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Саратов, Уфа, Краснодар, Дмитров, Подольск, Раменское, Тюмень, Калининград, Пермь, Каменск-Уральский, Балашиха, Волжский, Тольятти, Химки, Набережные Челны, Алушта, Оренбург, Екатеринбург, Королев. Альметьевск, Ярославль.

Саратовскую область представляла Гасанова Анастасия. В женском одиночном разряде Анастасия заняла 2 место, в женском парном и смешанном парном разрядах - два 5-х места.