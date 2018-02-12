На здании Саратовской областной филармонии торжественно открыта мемориальная доска памяти Льва Горелика

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В мероприятии принял участие заместитель министра культуры области В. А. Баркетов. Он отметил большие заслуги Льва Горелика в российской культуре и искусстве. Лев Григорьевич - Почетный гражданин Саратова, актер, сатирик, режиссёр, писатель, художник. Он работал в филармонии с 1947 по 1990 годы.С позиции сегодняшнего времени Лев Горелик был легендой не только Саратова. Его радостно встречали в каждом российском городе. Созданный Львом Гореликом в 1962 году в Саратовской филармонии эстрадно-сатирический театр "Микро" был знаменит. Гастролей ждали всегда и выступления встречали громом аплодисментов.Лев Горелик был не только выдающимся артистом, он был еще и автором замечательных сатирических миниатюр. Их до сих пор помнит старшее поколение саратовских зрителей. Все они были злободневны и остры, вызывали у публики восторг и аплодисменты .Горелик умел собирать в созданном им театре замечательные артистические силы. Лев Григорьевич воспитал целую плеяду молодых артистов в Доме народного творчества. Он ездил по Саратовской области, искал талантливых ребят, делал с ними сатирические программы.Лев Горелик был еще и талантливым писателем, издавшим несколько книг, в которые были включены как сатирические, так и замечательные лирические стихотворения. Он автор книги воспоминаний, в которой опубликованы прекрасные портреты выдающихся людей, с которыми ему доводилось встречаться, – Анны Ахматовой, Михаила Светлова, Зиновия Гердта и многих других.Второй главной страстью Льва Горелика была живопись. Он был одним из самых заметных коллекционеров страны, более тысячи полотен в его собрании, выставки его проходили в Москве, Петербурге, Саратове. Работы Мартироса Сарьяна, Ладо Гудиашвили, Николая Гущина, многих саратовских, российских, грузинских живописцев украшали стены его квартиры. Последним его выдающимся поступком стало издание альбома замечательного художника Гавриила Гликмана.Льва Горелика иногда называли «вторым Райкиным», но скорее его надо было называть «первым Гореликом».В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие дочери артиста: театральный режиссер - Ирина Горелик, актриса Мария Горелик и внук Илья. Он художник и автор портрета легендарного деда на мемориальной доске.В торжественном мероприятии участвовали друзья, коллеги, почитатели таланта Льва Горелика. Церемонию почтил своим вниманием председатель жюри театрального фестиваля "Золотой Арлекин", народный артист России Авангард Леонтьев."Уже прошло 5лет с последнего дня рождения папы. Все эти годы мы ждали открытия мемориальной доски. То, что произошло сегодня ещё раз подтвердило: папа был настоящий гений, и его не забыли. Сюда, в Саратовской филармонию он приходил всю жизнь. Он был предан этому месту и этому городу. И всегда сюда возвращался. Он гений места. И это место ему сейчас предоставлено. Он останется здесь и в наших сердцах навсегда ", - сказала Ирина Горелик.Церемония продолжилась в залах филармонии, где представлена экспозиция картин из коллекции Льва Горелика. В концертном зале состоялся вечер воспоминаний.Большой друг семьи Горелик Народный артист Юрий Ошеров и актриса Мария Горелик исполнили музыкально-поэтическую композицию по письмам Льва Горелика и его супруги, певицы Людмилы Равницкой.