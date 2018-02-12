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В праздничные дни февраля назначаются дополнительные пригородные поезда в Саратовском регионе ПривЖД

Новости
В праздничные дни февраля назначаются дополнительные пригородные поезда в Саратовском регионе ПривЖД

В связи с предстоящими февральскими праздниками в Саратовском регионе Приволжской железной дороги с 22 февраля назначаются дополнительные пригородные поезда:

На 22 февраля назначается следующие пригородные поезда:

- № 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в 16:44, прибытие на ст. Ершов в 19:44;

- № 6024 сообщением Ершов – Озинки: отправление со ст. Ершов в 20:10, прибытие на ст. Озинки в 22:11;

- № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15:40, прибытие на ст. Красный Кут в 17:57;

- № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай: отправление со ст. Красный Кут в 18:07, прибытие на ст. Александров Гай в 20:38.

На 23 февраля назначается следующие пригородные поезда:

- № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 02:28, прибытие на ст. Красный Кут в 05:00;

-№ 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1: отправление со ст. Красный Кут в 05:10, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:20;

- № 6023 сообщением Озинки – Ершов: отправление со ст. Озинки в 01:51, прибытие на ст. Ершов в 03:51;

- № 6021 сообщением Ершов – Саратов-1: отправление со ст. Ершов в 04:13, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:02.

На 23 февраля отменяются следующие пригородные поезда:

- № 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в 16:44, прибытие на ст. Ершов в 19:44;

- № 6024 сообщением Ершов – Озинки: отправление со ст. Ершов в 20:10, прибытие на ст. Озинки в 22:11;

- № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15:40, прибытие на ст. Красный Кут в 17:57;

- № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай: отправление со ст. Красный Кут в 18:07, прибытие на ст. Александров Гай в 20:38.

На 24 февраля отменяются следующие пригородные поезда:

- № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут: отправление со ст. Ал. Гай в 02:28, прибытие на ст. Красный Кут в 05:00;

- № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1: отправление со ст. Красный Кут в 05:10, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:20;

- № 6023 сообщением Озинки – Ершов: отправление со ст. Озинки в 01:51, прибытие на ст. Ершов в 03:51;

- № 6021 сообщением Ершов – Саратов-1: отправление со ст. Ершов в 04:13, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:02.

Напоминаем, что время отправления и прибытия поездов – московское. Просим пассажиров при планировании поездки учитывать разницу во времени (1 час).

Более подробно об изменении расписания пригородных поездов можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК» (www.saratovskayappk.ru), через мобильное приложение «Пригород», на информационных стендах билетных касс или по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).