В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148

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На место авиакатастрофы (около деревни Степановское Раменского района) выехал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Он выразил слова соболезнования всем родным и близким погибших. Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Бабич рассказал, какая помощь будет оказана родственникам всех, кто погиб в авиакатастрофе:«Хотел бы выразить слова глубокого соболезнования родным и близким погибших людей. Для нас это огромная трагедия. Поверьте, мы искренне соболезнуем. Списки сейчас уточняются, но уже очевидно, что большинство погибших — жители Оренбургской области, поэтому оренбуржцам — особые слова соболезнования. Понимая всю глубину трагедии, мы сделаем все, решить все вопросы, которые нужно решить с родными и близкими погибших людей чтобы в максимально короткие сроки провести поисковую операцию и решить все вопросы, которые нужно решить с родными и близкими погибших людей. Сейчас в городе Орск работает губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг. На месте развернут оперативный штаб, работают следственные органы, все оперативные службы, Министерство РФ по чрезвычайным ситуациям. Идет работа с родственниками погибших, уточняются списки, готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Было принято решение: для того, чтобы людей лишний раз не беспокоить, все экспертизы провести на месте и максимально ускорить этот процесс. Завтра борт МЧС со специалистами должен быть в Орске, и эти работы будут на месте организованы. Решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего к страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно будет выплачен миллион рублей. Будут проведены все необходимые действия для психологической реабилитации людей и решения всех вопросов, которые ими будут поставлены исходя из трагедии, которая, к сожалению, сегодня случилась», — отметил Михаил Бабич.Также председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в полевых условиях провел совещание со следственно-оперативной группой, работающей на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области. «Александр Бастрыкин заслушал отчет о неотложных следственных действиях, которые уже удалось реализовать следователям и криминалистам за первые часы, прошедшие после трагедии. Ему доложено, что к настоящему моменту в результате проведенных мероприятий установлена точка соприкосновения самолета с землей. Председатель СК России поручил в первоочередном порядке провести тщательный осмотр этого места с применением криминалистической техники. По его словам, именно сейчас, не теряя ни минуты, крайне важно тщательнейшим образом все это исследовать, изымая и фиксируя все следы. Учитывая обширную территорию, которую предстоит осмотреть, это, конечно, займет не одни сутки, но работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершен осмотр. Сейчас в нем задействованы порядка 100 следователей и криминалистов Следственного комитета РФ из числа сотрудников центрального аппарата СКР и Московского межрегионального следственного управления на транспорте.Александр Бастрыкин также поставил перед подчиненными задачу в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших», - сообщает пресс-служба СК РФ.Кроме того, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы для изучения содержимого бортовых самописцев, - сообщает пресс-служба СК РФ.Фото www.ntv.ru