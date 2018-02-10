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Члены независимого жюри фестиваля "Золотой Арлекин" прибыли в Саратов

Новости
Члены независимого жюри фестиваля "Золотой Арлекин" прибыли в Саратов

В Саратове с 9 февраля начинается просмотр конкурсных спектаклей, номинированных на IX региональный театральный фестиваль «Золотой Арлекин».

Жюри предстоит сложная работе . В афише конкурса заявлено 25 спектаклей областных и муниципальных театров. Первый спектакль конкурсной программы - опера «Аида» Саратовского академического театра оперы и балета состоится 9 февраля.

Напомним, фестиваль проводится один раз в 2 года. В состав жюри «Золотого Арлекина» на этот раз вошли известные деятели культуры и искусства России. Оно абсолютно независимо.

Председателем жюри, как и на предыдущих двух фестивалях, стал популярный артист театра и кино, народный артист РФ Авангард Леонтьев. Под его началом в конкурсной комиссии будут работать известный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова, кандидат искусствоведения Павел Руднев, заместитель художественного руководителя Малого театра, помощник художественного руководителя Московского Губернского театра, преподаватель ВТУ имени Щепкина, кандидат искусствоведения Ольга Галахова, а также известный саратовский деятель культуры, заслуженный работник культуры Илья Кияненко, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.