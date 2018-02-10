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Саратовская продукция представлена на выставке "Продэкспо"

Новости


В Москве проходит 25-я юбилейная международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018».

В выставке, которая проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, принимают участие 2342 компании из 63 стран мира.

Саратовская область традиционно представляет большой ассортимент своей высококачественной продукции на этой, одной из самых авторитетных международных выставок.

Представители саратовских предприятий принимают участие в деловой программе выставки, в крупных международных отраслевых форумах, конгрессах, «круглых столах», профессиональных конкурсах.

Представляя свою продукцию, саратовские компании ведут работу по расширению рынка сбыта и поиску новых партнёров – покупателей готовой продукции.