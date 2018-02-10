10 Февраля 2018 04:24 СУББОТА
Новости
17:30 | 09 февраля
Члены независимого жюри фестиваля "Золотой Арлекин" прибыли в Саратов
16:37 | 09 февраля
Саратовская продукция представлена на выставке "Продэкспо"
16:17 | 09 февраля
На Театральной площади состоится очередная ярмарка
15:31 | 09 февраля
СОДРИ приглашает на "Масленичный бал"
14:49 | 09 февраля
Родители Саратовской области напишут ЕГЭ
14:00 | 09 февраля
Материнский капитал: новое в 2018 году
13:35 | 09 февраля
На сайте ПроТаблетки можно проверить наличие лекарства в аптеках города
13:09 | 09 февраля
Открывается выставка "Узоры ниточки волшебной"
11:50 | 09 февраля
Пассажиры поездов получат бонусы в подарок к 23 февраля
10:45 | 09 февраля
Школьников и педагогов приглашают к участию в литературно-краеведческом конкурсе "На волжских просторах"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

На Театральной площади состоится очередная ярмарка

Новости
На Театральной площади состоится очередная ярмарка

Завтра на Театральной площади будет организована ярмарка «выходного дня» по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Время работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.

К реализации будет предложено мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.

Также продукцию сельхозтоваропроизводителей Саратовской области горожане смогут приобрести на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и Томской.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.