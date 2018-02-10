На Театральной площади состоится очередная ярмарка
Завтра на Театральной площади будет организована ярмарка «выходного дня» по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Время работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.
К реализации будет предложено мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.
Также продукцию сельхозтоваропроизводителей Саратовской области горожане смогут приобрести на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и Томской.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.