9 Февраля 2018 16:18 ПЯТНИЦА
Новости
14:49 | 09 февраля
Родители Саратовской области напишут ЕГЭ
14:00 | 09 февраля
Материнский капитал: новое в 2018 году
13:35 | 09 февраля
На сайте ПроТаблетки можно проверить наличие лекарства в аптеках города
13:09 | 09 февраля
Открывается выставка "Узоры ниточки волшебной"
11:50 | 09 февраля
Пассажиры поездов получат бонусы в подарок к 23 февраля
10:45 | 09 февраля
Школьников и педагогов приглашают к участию в литературно-краеведческом конкурсе "На волжских просторах"
09:58 | 09 февраля
В Саратове проходит городская фестивальная декада "Музыкальный калейдоскоп - 2018"
09:00 | 09 февраля
В Ртищеве расследуют гибель 58-летнего мужчины
18:00 | 08 февраля
На границе задержали около 20 тонн рыбы, ввозимой из Казахстана
17:04 | 08 февраля
Саратовец отсидит 9 лет за убийство собутыльника
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На сайте ПроТаблетки можно проверить наличие лекарства в аптеках города

Новости
На сайте ПроТаблетки можно проверить наличие лекарства в аптеках города

Более 5 млн цен на лекарственные препараты в разных аптеках собраны на сайте ProTabletky.ru.

Этот один из самых крупных ресурсов по поиску лекарств позволяет найти наиболее оптимальное предложение в аптечной сети, а также познакомиться с описаниями медикаментов, сопоставить цены в разных аптеках, подобрать аналогичное лекарство по более приемлемой цене.

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