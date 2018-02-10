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СОДРИ приглашает на "Масленичный бал"

Новости
СОДРИ приглашает на "Масленичный бал"

10 февраля 2018 года в 15.00 Саратовском областном Доме работников искусств (Соборная,18) начнется VII региональный фестиваль "Масленичный бал".

В рамках фестиваля пройдет семинар "Уездной барышни альбом", который проведет участник студии "Филира" (Тольятти), Николай Мордвов, а вечером участников ждет бал-маскарад в концертном зале бывшего особняка Коммерческого собрания, который теперь занимает областной Дом работников искусств. Как обычно принято на исторических балах, действует дресс-код, согласно которому наряды присутствующих должны не только соответствовать эпохе, но и карнавальной моде 1850-1860-х годов.

Организатором Масленичного бала является Творческий клуб "Старый город" Саратовского областного Дома работников искусств, который объединяет любителей исторических бальных танцев XIX - начала XX веков.

Масленичный бал является одним из популярнейших нестоличных балов, высоко оценен педагогами АИТ(Ассоциации исторических танцев). В пользу этого говорит тот факт, что съезжаются на него не только местные клубы исторического танца, но и гости нашего города. Традиционными посетителями бала являются наши географические соседи Пенза, Воронеж , Самара, а также гости из Краснодара и других городов России. Уже сейчас на Масленичный бал зарегистрировалось более ста участников. Это участники из разных танцевальных студий: Саратов - "Старый город" и "L'ete"; Самара - "Вертиго", "Свита", "Динамика" и "Триоле"; Тольятти - Филира; Воронеж - Каменный мост; Пенза - Комплимент; Краснодар - Time train ;Москва - "Трианон", "Феникс", "Кат Ши", "Pas de Lacertilia".

В программе бала исторические танцы 19 века: полонез, вальсы, польки и польки-мазурки, мазурка Ла Мусме, цыганская полька, богемская полька, Триплет галоп кадриль, кадриль Кегли, Шоттиш кадриль Филадельфия, кадриль Королевской конной гвардии, Кан-кан кадриль. В перерывах между танцами гостей ждут игры и развлечения согласно заявленной эпохе. И, конечно, фирменный знак Масленичного бала - блины, - сообщает пресс-служба министерства культуры Саратовской области.