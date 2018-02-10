Родители Саратовской области напишут ЕГЭ
20 февраля Саратовская область присоединится ко Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями».
В этот день в акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации. Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.
Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ.
На мероприятии можно будет увидеть:
- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;
- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);
- как выглядят КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку.