Материнский капитал: новое в 2018 году

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Ежемесячная выплата из материнского капиталаПрежде всего, семьи с доходами менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека, получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года – в Саратовской области 9159 рублей. Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.Новым направлением использования средств материнского капитала активно интересуются саратовские семьи. С вопросами по оформлению ежемесячных денежных выплат обратились более 200 владельцев сертификата.Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенкомМатеринский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.С 1 января 2018 года средствами материнского капитала можно оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь пока ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года. Это изменение актуально для тех семей, где есть старший ребенок, поскольку материнский капитал можно направлять на образование всех детей в семье.Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числечастных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.В регионе с начала текущего года на оплату дошкольного образования детей заявления подали 23 владельца сертификата, из них 6 семей воспользовались этим сразу, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, который дал право на материнский капитал.Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьмиРоссийские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, в связи с рождением которого получен сертификат, при этом не обязательно.Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.Также обращаем внимание, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.Напомним, размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. 026 рублей.