Открывается выставка "Узоры ниточки волшебной"

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В выставочном зале представлено более 50 уникальных работ мастеров декоративно-прикладного искусства г. Саратова и области, среди которых картины, выполненные в различных техниках вышивки. Это вышивка крестом, гладью, бисером и шелковой нитью. Среди разнообразных картин выделяются сказочные зимние пейзажи, созданные в технике валяния из шерсти. В выставке приняли участие М. В. Стеценко, Н. С. Скрипко, Р.К. Салманова, Е. Ю. Зайцева, Л. А. Васильева, Л. В. Туманская, Л. М. Лосева, Л. М. Серебрянникова, Л. В. Зинченко и Е. В. Сергеева, а также учащиеся детских школ искусств г. Саратова.Работы мастеров яркие, теплые, сочные и неповторимые. Каждый мастер вложил в свои творения частичку сердца и души. Это отражено во всем. Иначе не было бы насыщенных жизнью и красками лесных и морских пейзажей, великолепных букетов из роз, гладиолусов и полевых цветов, а также аппетитных натюрмортов и реалистичных жанровых сцен. Мастера выбирают близкие для них сюжеты, технику и цветовую гамму. Они творят часами напролет, не замечая обыденной суеты, отгородившись от беспокойной повседневности.Гостей выставки встречают полотна Марины Стеценко. В каждой работе использовано не менее 150 цветовых оттенков чешского бисера. Эти работы поражают своей масштабностью и реалистичностью. На них запечатлена величественная архитектура соборов и замков, красочные пейзажи и портреты людей, глядящих на посетителей из другой эпохи, словно из окна.Из всех работ, представленных на выставке, выделяются копии картин И. Айвазовского - «Девятый вал», «Волна», «Среди волн». Они выполнены известным саратовским мастером, заслуженным работником культуры Ниной Сергеевной Скрипко. Вышитые гладью картины передают суровый нрав необузданной, но прекрасной стихии. Зрителя буквально захлёстывают волны бушующего моря, рожденные порывами шторма, которые сметают на своём пути все преграды.Особое место в творчестве авторов занимают божественные сюжеты. Иконы и картины с библейскими мотивами источают благоговение и умиротворение. Они сложны в исполнении, но удерживают внимание зрителя своей одухотворенностью, спокойствием и созерцательностью.В витринах выставки представлены чудесные украшения, выполненные из бисера и поделочных камней. Это неповторимая коллекция разнообразных ожерелий, герданов, браслетов, серег и шкатулок. Работы восхищают тонкой, филигранной работой мастеров, а также волшебной игрой света в гранях кристаллов. Среди авторов известные мастера декоративно-прикладного искусства Л. А. Васильева, Л. М. Серебрянникова, а также их ученики.Красочное приложение выставки – детские работы с нитью. Среди них миниатюрные гобелены и нитка-графика. Высокий уровень исполнения и фантастические сюжеты придают работам оригинальность и неповторимый колорит.