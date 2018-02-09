Пассажиры поездов получат бонусы в подарок к 23 февраля

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, бонусные начисления получат мужчины, которые уже зарегистрированы в "РЖД Бонус", а также те, кто зарегистрируются в программе до 20 февраля. Поздравительные баллы будут начислены в течение месяца, и их можно будет потратить на любые поездки по России.В настоящее время к программе лояльности "РЖД Бонус" присоединились уже более 1,4 млн мужчин. Это больше 46 % от общего количества участников программы. Напомним, в декабре 2017 года был зарегистрирован 3-миллионный участник программы "РЖД Бонус".Программа лояльности "РЖД Бонус" действует с июля 2012 года и позволяет накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО "ФПК", поездах "Сапсан" и "Аллегро", а также за перевозку автомобилей в вагонах-автомобилевозах АО "ФПК". Полученные баллы можно обменять на премиальные (бесплатные) поездки. Подробную информацию о программе лояльности можно получить на сайте rzd-bonus.ru.Фото http://www.kchetverg.ru