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Пассажиры поездов получат бонусы в подарок к 23 февраля

Новости
Пассажиры поездов получат бонусы в подарок к 23 февраля


В честь Дня защитника Отечества АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") совместно с "РЖД Бонус" дарят всем мужчинам по 500 бонусных баллов на персональный счет участника программы лояльности.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, бонусные начисления получат мужчины, которые уже зарегистрированы в "РЖД Бонус", а также те, кто зарегистрируются в программе до 20 февраля. Поздравительные баллы будут начислены в течение месяца, и их можно будет потратить на любые поездки по России.

В настоящее время к программе лояльности "РЖД Бонус" присоединились уже более 1,4 млн мужчин. Это больше 46 % от общего количества участников программы. Напомним, в декабре 2017 года был зарегистрирован 3-миллионный участник программы "РЖД Бонус".

Программа лояльности "РЖД Бонус" действует с июля 2012 года и позволяет накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО "ФПК", поездах "Сапсан" и "Аллегро", а также за перевозку автомобилей в вагонах-автомобилевозах АО "ФПК". Полученные баллы можно обменять на премиальные (бесплатные) поездки. Подробную информацию о программе лояльности можно получить на сайте rzd-bonus.ru.

Фото http://www.kchetverg.ru