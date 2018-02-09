Школьников и педагогов приглашают к участию в литературно-краеведческом конкурсе "На волжских просторах"
Участниками конкурса могут стать учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального образования, педагоги.
По информации министерства образования области, для участия в конкурсе могут быть представлены исследовательские работы и проекты в следующих номинациях: «Страницы славы боевой», «Литературное краеведение», «Экологическое краеведение», «Историческое краеведение», «Гордость моя – земляки», «Этнография», «Родники творчества», «Социально значимый проект», «Волонтерское движение Поволжья», «Краеведческая работа в образовательном учреждении. Опыт работы педагога: формы, методики, результативность».
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте «Открытый класс» и присоединиться к сетевому образовательному сообществу «Мы – волжане».
Фото http://om-saratov.ru