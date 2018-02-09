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В Саратове проходит городская фестивальная декада "Музыкальный калейдоскоп - 2018"

Новости / Культура
В Саратове проходит городская фестивальная декада "Музыкальный калейдоскоп - 2018"


В программе значатся конкурсы юных исполнителей на различных инструментах, конкурсы композиторов, музыкально-теоретические олимпиады, хореографический конкурс и выставки юных художников.

В частности, в рамках декады пройдет первый городской детский творческий конкурс декоративно-прикладного искусства "Золотые мастера", городской конкурс преподавателей ДМШ и ДШИ "Играя обучаем", олимпиада по музыкальной литературе "Композиторы Венской классической школы".

Также запланировано проведение восьмого городского конкурса на знание изобразительного искусства "Мир русского искусства", городского конкурса ансамблевого исполнительства "Музицируем вместе", XVI городского конкурса юных композиторов "Планета музыки". Также состоятся конкурсы эстрадного инструментального исполнительства "Планета созвучий", исполнителей на ударных инструментах "Полиритмия", декоративно-прикладного творчества "Рукотворное чудо", солистов-исполнителей народной песни "Русские потешки", а также открытый фестиваль струнных ансамблей и оркестров «ТУТТИ»

По информации управления по культуре области, в состав жюри конкурсов приглашены известные преподаватели и заслуженные деятели искусств Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, Института искусств Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского и Саратовского областного колледжа искусств.

Фото http://культурасаратов.рф