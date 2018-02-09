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В Ртищеве расследуют гибель 58-летнего мужчины

Новости / ЧП
В Ртищеве расследуют гибель 58-летнего мужчины


Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 4 февраля в гости к потерпевшему пришел его 57-летний приятель, мужчины стали распивать спиртное. В состоянии сильного алкогольного опьянения между ними произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину не менее пяти ударов кулаками в
голову и туловище. Несмотря на это, приятели продолжили застолье, по завершению которого отправились спать. Утром злоумышленник обнаружил
потерпевшего без признаков жизни, о чем сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время он задержан и не стал отрицать, что действительно наносил удары приятелю. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения
в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://www.bragazeta.ru