В Ртищеве расследуют гибель 58-летнего мужчины

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 4 февраля в гости к потерпевшему пришел его 57-летний приятель, мужчины стали распивать спиртное. В состоянии сильного алкогольного опьянения между ними произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину не менее пяти ударов кулаками вголову и туловище. Несмотря на это, приятели продолжили застолье, по завершению которого отправились спать. Утром злоумышленник обнаружилпотерпевшего без признаков жизни, о чем сообщил в правоохранительные органы.В настоящее время он задержан и не стал отрицать, что действительно наносил удары приятелю. Решается вопрос об избрании ему меры пресеченияв виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://www.bragazeta.ru