На границе задержали около 20 тонн рыбы, ввозимой из Казахстана
Незаконный ввоз груза в Россию предотвращен должностными лицами регионального управления Россельхознадзора совместно с пограничниками.
По данным ведомства, рыба (анчоусовая, хамса) в количестве 19,536 тонн перевозилась с нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации и Таможенного союза, так как отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции.
В результате было принято решение о возврате груза по месту выхода в Республику Казахстан.
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