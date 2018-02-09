Саратовец отсидит 9 лет за убийство собутыльника

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Драма разыграла в октябре прошлого года в квартире на улице Мира. По информации СУ СКР по Саратовской области, в гости к обвиняемому пришел 50-летний приятель, мужчины стали распивать спиртное. Во время застолья гость припомнил хозяину, как тот несколько дней назад выгнал его из дома. Он стал оскорблять оппонента, вспыхнула ссора. В ее ходе Коряковский схватил нож и нанес не менее 15 ударов в грудь и живот собутыльнику. От полученных ранений тот скончался на месте, а Коряковский добровольно сообщил о случившемся в правоохранительные органы.Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Фото http://www.vladtime.ru