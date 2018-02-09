Саратовская разработка позволит оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний без сдачи крови

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Как сообщает пресс-служба университета, портативное устройство помогает оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, не прибегая к столь неприятной для многих процедуре сдачи крови. Запатентованная разработка ученых СГМУ по сути является настоящей лабораторией, при помощи которой даже в домашних условиях можно реально оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, при этом пользоваться устройством так же легко и понятно, как и электронным тонометром. Проведенные в Саратове фундаментальные исследования фактически положили начало новому направлению медицинской науки – неинвазивной диагностике качества крови.Ученые СГМУ представили уникальную разработку в рамках недавнего Национального хирургического конгресса, где была проведена многопрофильная выставка медицинского оборудования и фармакологических препаратов. В ходе его работы ректором СГМУ профессором Владимиром Попковым было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве вуза и АО "Элатомский приборный завод" с целью промышленного производства данного прибора.Применение разработанного прибора показало его эффективность как на ранней стадии развития заболевания, так и в послеоперационном периоде, поскольку обеспечивает контроль состояния сердечно-сосудистой системы в реальном масштабе времени.