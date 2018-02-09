В Саратове пройдет акция "Дарите книги с любовью"

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Акция пройдет со 12 по 18 февраля и будет приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается ежегодно 14 февраля в более чем 30 странах мира, включая Россию.По информации Централизованной библиотечной системы Саратова, в 2017 году первую общероссийскую акцию "Дарите книги с любовью" поддержали более 2 тысяч горожан. Саратовцы дарили книги библиотекам, юным читателям, воспитанникам детских садов, интернатов, социально-реабилитационным центрам, детским учреждениям города, друг другу. Всего муниципальным библиотекам передано в дар более 9 тысяч экземпляров книг.Участником акции может стать как частные лица, так и любые заинтересованные организации. Все желающие могут подарить свои книги любой из муниципальных библиотек города, где в рамках акции будут организованы сборы книг, состоятся литературные конкурсы, викторины, другие интересные мероприятия.Подаренные книги будут переданы в библиотеки, детские сады, интернаты, социально-реабилитационные центры и другие учреждения, где в них особенно нуждаются.Фото http://gov.cap.ru