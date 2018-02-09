Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова
В связи с ремонтными работами с 22:00 9 февраля до 06:00 10 февраля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание Саратовского региона ПривЖД (автодорога Новоастраханское шоссе, Заводской район г. Саратова).
Движение будет осуществляться с поочередным закрытием полос автодороги для движения автотранспорта.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.