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Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова

Новости
Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова

В связи с ремонтными работами с 22:00 9 февраля до 06:00 10 февраля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание Саратовского региона ПривЖД (автодорога Новоастраханское шоссе, Заводской район г. Саратова).

Движение будет осуществляться с поочередным закрытием полос автодороги для движения автотранспорта.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.