Дополнительные выходные дни ждут саратовцев в феврале и марте.

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23 февраля в Российской Федерации празднуется День защитника Отечества. В 2018 году 23 февраля – нерабочий праздничный день – приходится на пятницу. В связи с этим, работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня – 23 февраля (пятница), 24 февраля (суббота) и 25 февраля (воскресенье).Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, днями отдыха станут 23 и 25 февраля, 24 февраля (суббота) будет обычным рабочим днем, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.8 марта отмечается Международный женский день. В этом году 8 марта выпадает на четверг. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации выходной день с субботы 6 января, совпавший с нерабочим праздничным днем, перенесен на пятницу 9 марта.Таким образом, кто работает по пятидневной рабочей неделе, отдыхать будут четыре дня – с 8 марта (четверг) по 11 марта (воскресенье) включительно.При шестидневной рабочей неделе днями отдыха станут 8 и 11 марта, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации 22 февраля и 7 марта продолжительность рабочего дня сокращается на один час.Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни согласно статье 153 Трудового кодекса Российской Федерации должна оплачиваться не менее чем в двойном размере сдельщикам; работникам, труд которых оплачивается по дневным (часовым) тарифным ставкам; работникам, получающим оклад, - не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц, и не менее двойной ставки сверх оклада, если работа производится сверх нормы рабочего времени в месяц.По желанию работника, ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Нормы, установленные в Трудовом кодексе, являются обязательным минимумом, - сообщает пресс-служба министерства занятости, труда и миграции области.