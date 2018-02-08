В огне погиб 84-летний мужчина
За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали четыре пожара.
7 февраля в 05 ч. 29 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в с. Осиновка Ртищевского района. Горел частный деревянный дом по всей площадь. Площадь пожара составила 50 кв.м. В результате пожара пострадал мужчина 1951 года рождения.
7 февраля в 19 ч. 28 м. на пульт «01» Петровска поступил сигнал о пожаре в 3-х комнатной квартире 5-ти этажного дома на ул. Фрунзе. Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате пожара погиб 84-летний мужчина. На тушение выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава.
8 февраля в 00 ч. 29 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании сена 2.5 кг и 2.5 тонны соломы. Площадь пожара составила 100 кв.м, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.