Саратовца будут судить за причинение смерти знакомому

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По версии следствия, вечером 18 ноября 2017 года обвиняемый, пришел в гости к потерпевшему, 1989 года рождения, проживающему в частном доме на улице Комсомольской города Саратова, где стал заступаться за сожительницу последнего, в частности, предъявлять ему претензии за нежелание отпускать женщину в другой город к родственникам. В ходе ссоры гость нанес мужчине множественные удары руками и ногами, а также взятыми в руки резиновыми сапогами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов.Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.