Саратовца будут судить за причинение смерти знакомому
Следственный отдел по Волжскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя областного центра, 1972 года рождения, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, вечером 18 ноября 2017 года обвиняемый, пришел в гости к потерпевшему, 1989 года рождения, проживающему в частном доме на улице Комсомольской города Саратова, где стал заступаться за сожительницу последнего, в частности, предъявлять ему претензии за нежелание отпускать женщину в другой город к родственникам. В ходе ссоры гость нанес мужчине множественные удары руками и ногами, а также взятыми в руки резиновыми сапогами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.