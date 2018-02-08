Подведены итоги операции "Пешеход. Пешеходный переход"

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В этот день сотрудники Госавтоинспекции города совместно с представителями общественного совета при УМВД, а также дружинники ДНД "Дорожный патруль" и отряд ЮИД школы №18 вышли в рейд на улицы центральной части города. Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения проводили беседы с пешеходами о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения РФ и вручали памятки с информацией о соблюдении ПДД. Кроме того, каждому пешеходу напомнили о значении световозвращателей в темное время суток, юные пешеходы получили в подарок фликер и воздушный шарик.По информации ГИБДД города, всего в течение дня было выявлено 77 правонарушений. Из них в 47 оказались виновны водители, не уступившие дорогу пешеходам, в 30 - сами пешеходы.