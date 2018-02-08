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14:31 | 08 февраля
Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова
13:45 | 08 февраля
Дополнительные выходные дни ждут саратовцев в феврале и марте
12:59 | 08 февраля
Саратовца будут судить за причинение смерти знакомому
12:00 | 08 февраля
Сегодня, в очередной киночетверг, саратовцам покажут "Жениха"
11:07 | 08 февраля
В огне погиб 84-летний мужчина
09:52 | 08 февраля
Подведены итоги операции "Пешеход. Пешеходный переход"
09:00 | 08 февраля
В День всех влюбленных саратовцев приглашают послушать орган
18:00 | 07 февраля
В школе и двух гимназиях Саратова будут приостановлены занятия в нескольких классах
17:11 | 07 февраля
Подростки из ДНР прислали заявку на участие в фестивале "Киновертикаль"
16:30 | 07 февраля
В Саратове будут судить мужчину, укравшего две бутылки спиртного
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Сегодня, в очередной киночетверг, саратовцам покажут "Жениха"

Новости
Сегодня, в очередной киночетверг, саратовцам покажут "Жениха"

Сегодня, 8 февраля, в кинозале «На Рижской» состоится показ отечественной комедии «Жених». Киносеанс приурочен ко Дню всех влюбленных.

9 мая в Россию приезжает гость из Германии. Его цель - жениться на русской красавице Алене, с которой они познакомились в Берлине. Счастливая пара отправляется в деревню знакомиться с родственниками невесты. Однако туда же приезжает и бывший муж Алены — Толя, который неожиданно решил вернуть жену. Все оборачивается романтическим соперничеством, в которое кроме Толи и Гельмута, вмешиваются их друзья, родственники, а также другие жители деревни — бизнесмен Ерофеев, купивший дом по соседству, заблудившийся танкист и многие другие.

В главных ролях: Сергей Светлаков, Ольга Картункова, Сергей Бурунов, Георгий Дронов и др.

Начало киносеанса – 15.00.

Стоимость билета – 65 рублей.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11