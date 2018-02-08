Сегодня, в очередной киночетверг, саратовцам покажут "Жениха"
Сегодня, 8 февраля, в кинозале «На Рижской» состоится показ отечественной комедии «Жених». Киносеанс приурочен ко Дню всех влюбленных.
9 мая в Россию приезжает гость из Германии. Его цель - жениться на русской красавице Алене, с которой они познакомились в Берлине. Счастливая пара отправляется в деревню знакомиться с родственниками невесты. Однако туда же приезжает и бывший муж Алены — Толя, который неожиданно решил вернуть жену. Все оборачивается романтическим соперничеством, в которое кроме Толи и Гельмута, вмешиваются их друзья, родственники, а также другие жители деревни — бизнесмен Ерофеев, купивший дом по соседству, заблудившийся танкист и многие другие.
В главных ролях: Сергей Светлаков, Ольга Картункова, Сергей Бурунов, Георгий Дронов и др.
Начало киносеанса – 15.00.
Стоимость билета – 65 рублей.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11