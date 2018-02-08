В День всех влюбленных саратовцев приглашают послушать орган
14 февраля в рамках XXVI Международного саратовского органного фестиваля на сцене Большого зала консерватории состоится большой праздничный концерт ""Истории любви".
По информации организаторов, впервые на органе прозвучат обработки рок-опер Эндрю Уэббера, песен группы "Биттлз" и оркестра Поля Мориа, отрывки оперы "Кармен" и песен из телесериала "Мастер и Маргарита". Также прозвучат и популярные неаполитанские песни Н.Валенте, Ч.Биксио, А.Кальдара, Э.де Куртиса.
Свои уникальные переложения саратовцам представит признанная российская органистка Мария Блажевич. Вместе с ней выступит певец, обладающий бархатным баритоном, Михаил Журков. В его исполнении позвучат песни о любви – от старинных арий 16-17 века до самых знаменитых итальянских и неополитанских романсов.