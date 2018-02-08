8 Февраля 2018 16:13 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:31 | 08 февраля
Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова
13:45 | 08 февраля
Дополнительные выходные дни ждут саратовцев в феврале и марте
12:59 | 08 февраля
Саратовца будут судить за причинение смерти знакомому
12:00 | 08 февраля
Сегодня, в очередной киночетверг, саратовцам покажут "Жениха"
11:07 | 08 февраля
В огне погиб 84-летний мужчина
09:52 | 08 февраля
Подведены итоги операции "Пешеход. Пешеходный переход"
09:00 | 08 февраля
В День всех влюбленных саратовцев приглашают послушать орган
18:00 | 07 февраля
В школе и двух гимназиях Саратова будут приостановлены занятия в нескольких классах
17:11 | 07 февраля
Подростки из ДНР прислали заявку на участие в фестивале "Киновертикаль"
16:30 | 07 февраля
В Саратове будут судить мужчину, укравшего две бутылки спиртного
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В День всех влюбленных саратовцев приглашают послушать орган

Новости
В День всех влюбленных саратовцев приглашают послушать орган

14 февраля в рамках XXVI Международного саратовского органного фестиваля на сцене Большого зала консерватории состоится большой праздничный концерт ""Истории любви".

По информации организаторов, впервые на органе прозвучат обработки рок-опер Эндрю Уэббера, песен группы "Биттлз" и оркестра Поля Мориа, отрывки оперы "Кармен" и песен из телесериала "Мастер и Маргарита". Также прозвучат и популярные неаполитанские песни Н.Валенте, Ч.Биксио, А.Кальдара, Э.де Куртиса.

Свои уникальные переложения саратовцам представит признанная российская органистка Мария Блажевич. Вместе с ней выступит певец, обладающий бархатным баритоном, Михаил Журков. В его исполнении позвучат песни о любви – от старинных арий 16-17 века до самых знаменитых итальянских и неополитанских романсов.