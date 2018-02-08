В школе и двух гимназиях Саратова будут приостановлены занятия в нескольких классах
Данное решение принято в связи с превышением 20% уровня заболеваемости учащихся ОРВИ.
По информации городского комитета по образованию, с завтрашнего дня будут приостановлены учебные занятия в некоторых классах трех общеобразовательных учреждений. В частности, на занятия не пойдут учащиеся 5 "А" класса СОШ №72, во 2 "А" и 2 "В" классов гимназии №2, а также 2 "В" и 6 "А" классов гимназии №3.
Занятия будут приостановлены на 7 дней.
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