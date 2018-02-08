Подростки из ДНР прислали заявку на участие в фестивале "Киновертикаль"

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По информации областного методического киновидеоцентра, первая заявка поступила от юных авторов из Донецкой Народной Республики. Тимур Игнатов (15 лет) и Данил Кулешов (17 лет) представили на конкурс анимационный фильм "Пушка и ядро" в номинации "Кинофантазии на свободную тему". В ленте рассказывается о том, как все устали от войны и как в детском восприятии военная тема перерождается в тему о дружбе.Ребята занимаются в кружке "Лаборатория мультипликации" Донецкого республиканского центра технического творчества. Их работа – первый за всю историю "Киновертикали" мультфильм, выполненный в технике 3D-анимации.Заявки и киноработы для участия в "Киновертикали – 2018" принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2018 года.Дополнительную информацию об условиях участия в фестивале можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.Фото http://сгюа.рф