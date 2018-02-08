8 Февраля 2018 04:09 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 07 февраля
В школе и двух гимназиях Саратова будут приостановлены занятия в нескольких классах
17:11 | 07 февраля
Подростки из ДНР прислали заявку на участие в фестивале "Киновертикаль"
16:30 | 07 февраля
В Саратове будут судить мужчину, укравшего две бутылки спиртного
15:41 | 07 февраля
В 2018 году посевной клин области увеличат на 53 тысячи га
14:54 | 07 февраля
Стартует реализация единых социальных проездных на март
14:03 | 07 февраля
Радищевский музей открывает выставку памяти Виктора Чудина «Из белого безмолвия зимы в белую вечность…»
13:18 | 07 февраля
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали в январе 2018 года составил 20,7%
12:11 | 07 февраля
Селянам покажут норвежскую киносказку
11:20 | 07 февраля
На ответственных за уборку снега сотрудников мэрии заведены административные дела
10:38 | 07 февраля
Пенсионер из Вольского района обвиняется в убийстве приятеля
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Подростки из ДНР прислали заявку на участие в фестивале "Киновертикаль"

Новости / Культура
Подростки из ДНР прислали заявку на участие в фестивале "Киновертикаль"


Конкурсные работы оргкомитет V открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино будет принимать до 1 августа.

По информации областного методического киновидеоцентра, первая заявка поступила от юных авторов из Донецкой Народной Республики. Тимур Игнатов (15 лет) и Данил Кулешов (17 лет) представили на конкурс анимационный фильм "Пушка и ядро" в номинации "Кинофантазии на свободную тему". В ленте рассказывается о том, как все устали от войны и как в детском восприятии военная тема перерождается в тему о дружбе.

Ребята занимаются в кружке "Лаборатория мультипликации" Донецкого республиканского центра технического творчества. Их работа – первый за всю историю "Киновертикали" мультфильм, выполненный в технике 3D-анимации.

Заявки и киноработы для участия в "Киновертикали – 2018" принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2018 года.

Дополнительную информацию об условиях участия в фестивале можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.

Фото http://сгюа.рф