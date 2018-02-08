В Саратове будут судить мужчину, укравшего две бутылки спиртного
В отношении него было возбуждено уголовное дело".
Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, ночью 2 ноября прошлого года 24-летний обвиняемый, который ранее был неоднократно судим, в состоянии алкогольного опьянения пришел в продуктовый магазин на Московском шоссе. Там он открыто похитил две бутылки с алкогольными напитками, после чего, несмотря на требование сотрудников магазина вернуть товар, скрылся с места происшествия.
Буквально через 40 минут злоумышленник задержан сотрудниками органов внутренних дел. К тому моменту он уже успел употребить почти весь похищенный алкоголь.
В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Теперь его судьбу решит суд.
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