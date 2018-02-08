В 2018 году посевной клин области увеличат на 53 тысячи га

просмотров: 135

По информации секретариата зампреда правительства области Алексея Стрельникова, увеличение пахотной земли предусмотрено "дорожной картой", разработанной по поручению губернатора Валерия Радаева. Согласно плану до 2020 года, в оборот должны ввести 256 тысяч гектаров пашни. Более 110 тысяч уже ввели, еще 53 тысяч введут в этом году.Контроль над использованием сельскохозяйственных земель по назначению возложен на региональное управление Россельхознадзора. В прошлом году специалистами обследовало 484 тысяч га. Всего выявлено 111 нарушений.По словам Алексея Стрельникова, решение поставленных руководителем области задач по вводу в оборот и своевременной обработке сельхозугодий обеспечит увеличение производства в растениеводстве, налоговых поступлений, рабочих мест на селе. Зампред потребовал от глав районов, где наибольшее количество неиспользуемых земель, провести учет и в ближайшее время представить план действий по их реальному использованию в сельхозпроизводстве.Фото https://agroday.ru