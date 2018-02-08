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В 2018 году посевной клин области увеличат на 53 тысячи га

Новости / АПК
В 2018 году посевной клин области увеличат на 53 тысячи га


Площади под посевами вырастут за счет ввода неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

По информации секретариата зампреда правительства области Алексея Стрельникова, увеличение пахотной земли предусмотрено "дорожной картой", разработанной по поручению губернатора Валерия Радаева. Согласно плану до 2020 года, в оборот должны ввести 256 тысяч гектаров пашни. Более 110 тысяч уже ввели, еще 53 тысяч введут в этом году.

Контроль над использованием сельскохозяйственных земель по назначению возложен на региональное управление Россельхознадзора. В прошлом году специалистами обследовало 484 тысяч га. Всего выявлено 111 нарушений.

По словам Алексея Стрельникова, решение поставленных руководителем области задач по вводу в оборот и своевременной обработке сельхозугодий обеспечит увеличение производства в растениеводстве, налоговых поступлений, рабочих мест на селе. Зампред потребовал от глав районов, где наибольшее количество неиспользуемых земель, провести учет и в ближайшее время представить план действий по их реальному использованию в сельхозпроизводстве.

Фото https://agroday.ru