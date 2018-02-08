Стартует реализация единых социальных проездных на март
Льготные билеты можно приобрести с сегодняшнего дня во всех пунктах продажи.
По информации министерства социального развития области, реализация продолжится до 4 марта. При приобретении единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.
С адресами пунктов продаж можно ознакомиться на сайте министерства социального развития области в разделе "Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов".
По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов следует обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам "горячей линии": (845-2) 65-39-22, 65-39-21, 44-11-22, 65-33-78.
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