Радищевский музей открывает выставку памяти Виктора Чудина «Из белого безмолвия зимы в белую вечность…»

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"Эта выставка является ретроспективной и включает работы из собрания Радищевского музея и частных коллекций, написанные в разные годы, разные периоды жизни: от самых ранних, еще студенческих, до поздних, созданных в последнее десятилетие.Наша выставка памяти – это признание в любви замечательному Художнику и Человеку, обладающему редким и драгоценным талантом – дарить людям радость. В картинах мастера, написанных яркими, чистыми цветами, всегда происходит чудо превращения привычного: будь то знакомое лицо, букет цветов или пейзаж за окном – в новую, прекрасную реальность, в чудо искусства.Виктор Фёдорович Чудин прошёл большой духовный путь, который привёл его к осознанию бесконечности мира, в основе которого лежит Божественное начало. Год назад, «закончив цикл земной, он ушёл в белую вечность…». Но творчество художника принадлежит другой вечности – вечности Искусства, Памяти и Любви. Навсегда.«В жизни, наверное, всегда так будет. Даже если наступит конец – всё равно, я думаю, это продолжение жизни. Возрождение…», - сообщает пресс-служба музея.