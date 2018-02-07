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Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали в январе 2018 года составил 20,7%

Новости
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали в январе 2018 года составил 20,7%

В январе 2018 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги погружено более 1,2 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода 2017 года на 20,7%.

С начала года в Саратовском регионе ПривЖД погружено:

- химических и минеральных удобрений – более 180 тыс. тонн (+8,4%);

- цемента – 41,8 тыс. тонн (+36,6%);

- зерна – 183,4 тыс. тонн (в 2,9 раз больше);

- черных металлов – 83,8 тыс. тонн (в 2,6 раз больше).

Снижение отмечается по химикатам и соде – свыше 4 тыс. тонн (-16,3%), нефти и нефтепродуктам – 507,7 тыс. тонн (- 0,9%), строительным грузам – 35, 6 тыс. тонн (-60%).