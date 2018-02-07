На ответственных за уборку снега сотрудников мэрии заведены административные дела

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Как сообщили в ведомстве, прежде всего, нарушения связаны с несоблюдением сроков ликвидации снегоочистки и зимней скользкости, а также формированием снежных валов на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне, ближе 5 м от пешеходного перехода, ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта, на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром, на тротуарах.В связи с этим, в отношении должностных лиц администрации город, которые отвечают за данную линию работы, возбуждены дела об административных правонарушениях.В ГИБДД также отметили, что дорожная ситуация была осложнена и коммунальными авариями, произошедшими на улицах Тархова и Танкистов. Сообщается, что в ходе работ по их ликвидации должностными лицами, владельцами подземных коммуникаций не соблюдались правила производства работ в части соблюдения безопасности дорожного движения (не выставлялись необходимые дорожные знаки, ограждения). В связи с этим в отношении двух должностных лиц данных организаций были составлены два административных материала, санкция которой влечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.Материалы направлены в суд для принятия решения.Фото http://pravdaurfo.ru