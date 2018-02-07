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14:54 | 07 февраля
Стартует реализация единых социальных проездных на март
14:03 | 07 февраля
Радищевский музей открывает выставку памяти Виктора Чудина «Из белого безмолвия зимы в белую вечность…»
13:18 | 07 февраля
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали в январе 2018 года составил 20,7%
12:11 | 07 февраля
Селянам покажут норвежскую киносказку
11:20 | 07 февраля
На ответственных за уборку снега сотрудников мэрии заведены административные дела
10:38 | 07 февраля
Пенсионер из Вольского района обвиняется в убийстве приятеля
09:55 | 07 февраля
Саратовцев просят высказать пожелания и замечания по организации ярмарочной торговли
09:09 | 07 февраля
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Селянам покажут норвежскую киносказку

Новости / Культура
Селянам покажут норвежскую киносказку

Сегодня областной киновидеоцентр организует выездной киносеанс в селе Идолга Татищевского района.

Зрителям местного Дома культуры представят одну из новинок областного фильмофонда – норвежскую киносказку "Эспен в королевстве троллей".

Это захватывающая приключенческая история о том, как отважный Эспен из многодетной бедной семьи фермеров отправляется в увлекательное и опасное приключение, чтобы разыскать принцессу – дочь богатого короля, которую похитили тролли. Ведь за ее спасение обещают очень хорошее вознаграждение.

Фото http://tyumen.pro