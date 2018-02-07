Селянам покажут норвежскую киносказку
Сегодня областной киновидеоцентр организует выездной киносеанс в селе Идолга Татищевского района.
Зрителям местного Дома культуры представят одну из новинок областного фильмофонда – норвежскую киносказку "Эспен в королевстве троллей".
Это захватывающая приключенческая история о том, как отважный Эспен из многодетной бедной семьи фермеров отправляется в увлекательное и опасное приключение, чтобы разыскать принцессу – дочь богатого короля, которую похитили тролли. Ведь за ее спасение обещают очень хорошее вознаграждение.
Фото http://tyumen.pro