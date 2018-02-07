Пенсионер из Вольского района обвиняется в убийстве приятеля

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в один из дней в период с 27 по 29 ноября 2017 года обвиняемый распивал спиртное с 57-летним жителем Аткарска. Мужчины отмечали освобождение последнего из мест лишения свободы. В какой-то момент между ними разгорелась ссора. В результате житель Вольского района схватил предмет, похожий на отвертку, и нанес им приятелю множественные удары по туловищу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.Сообщается, что в ходе следствия злоумышленник признал вину в инкриминируемом ему деянии. В настоящее дело, возбужденное в отношении него, направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото http://sakhapress.ru