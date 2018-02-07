Саратовцев просят высказать пожелания и замечания по организации ярмарочной торговли

просмотров: 78

Напомним, что торговля в самом центре Саратова традиционно разворачивается по субботам с 8.00 до 16.00. Там все желающие могут приобрести продукцию местных товаропроизводителей: мясо и мясопродукты, молочную, рыбную и птицеводческую продукцию, мед, крупы и муку, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.Теперь горожане могут внести пожелания, предложения и замечания, касающиеся организации по работе ярмарки. В анкетирования, проведенного в минувшие выходные, большинство опрошенных указали, что регулярно закупают здесь продукцию на Театральной площади, ее качеством и ассортиментом они в целом довольны. Некоторые респонденты указали на недостаток контролеров, отсутствие ценников на отдельных прилавках.Анкетирование будет продолжено. Во время работы ярмарки все желающие могут получить бланки анкет у дежурных сотрудников администрации Саратова, а также на торговой точке пчеловода Архипова В.В. (1-й торговый ряд вдоль городской сцены, со стороны ул. им. Радищева, у контрольных весов). В мэрии пообещали, что все пожелания и предложения будут учтены.Фото https://cs6.livemaster.ru