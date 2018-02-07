В Поволжском институте управления открылся первый региональный форум юных добровольцев
В мероприятиях, проходящих в его рамках, участвуют более 350 лидеров школьных добровольческих отрядов и активисты волонтерских центров Саратова и более 20 районов Саратовской области.
В рамках форума организована образовательная и дискуссионная программа, направленная на презентацию достижений волонтерских организаций и обучение юных добровольцев созданию волонтерских проектов и объединений на территории региона.
На форуме работают образовательные площадки и секции "Организация мероприятий", "Вовлечение граждан и организаций в волонтерскую деятельность в сфере чрезвычайных ситуаций", "Событийное добровольчество - Волонтер мероприятий, как часть истории России", "Патриотическое воспитание молодежи: Тенденции развития". Проходит конвейер проектов Регионального конкурса волонтерских инициатив "Добро может делать каждый".
Фото http://altai-republic.ru