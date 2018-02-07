В тринадцати домах Кировского района снижены параметры водоснабжения
Ведутся ремонтные работы на городском водопроводе.
По информации пресс-службы МУПП "Саратовводоканал", сегодня с 16.40 снижены параметры подачи холодной воды в дома №№2, 4, 5, 6, 38, 40, 42, 46, 48 по 2-му Магнитному пр., №№2, 4, 4а, 6 по 1-му Магнитному пр. Штатный режим водоснабжения будет восстановлен после завершения всех ремонтных работ.
Сведения о снижении параметров подачи холодной воды направлены ЕДДС города, администрациям города и соответствующего района, а также теплоснабжающим организациям (ООО "ТЭГК", ПАО "Т Плюс", ООО "Энергосбыт", АО "Теплосервис" и так далее).
Фото http://www.province.ru