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Четверо саратовцев помогали иностранцам фиктивно регистрироваться по месту жительства в России

Новости / ЧП
Четверо саратовцев помогали иностранцам фиктивно регистрироваться по месту жительства в России


Свою деятельность злоумышленники осуществляли на протяжении четырех лет.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, участники ОПГ, обладая специальными познаниями в области миграционного законодательства, осуществляли организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Их преступные действия заключались в обеспечении фиктивной регистрации по месту жительства в Российской Федерации, а также фиктивной постановки на учет по месту пребывания в жилых помещениях. Члены группы занимались сбором и подготовкой всех документов, бланков, необходимых для указанных действий.

Сообщается, что с 2013 по 2016 года злоумышленники осуществили не менее 257 фиктивных постановок на учет по месту пребывания в жилом помещении, расположенном в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, то есть организовали их незаконное пребывание в Российской Федерации. В отдельных случаях фигуранты изготавливали поддельные штампы и печати, занимались фальсификацией различных документов с целью включения своих потенциальных клиентов в одну из госпрограмм по линии миграции.

Участники группы были выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. По факту организации незаконной миграции было возбуждено уголовное дело. В настоящее время всем фигурантам вынесен обвинительный приговор, который уже вступил в законную силу.

Фото http://ухталайф.рф